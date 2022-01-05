多數人認為，隨便評論別人的薪水高低是很不禮貌的行為，一名女網友表示，以前在出版社工作時，曾被同行嘲笑「你的薪水好低」，她隨即反嗆讓網友大讚，「反應不錯，嗆到對方無法回嘴」。

一名女網友昨（4日）在PTT八卦板發文表示，她曾經在一家出版社工作，因為老闆給的薪水太低，所以她和其他員工都會在外兼差賺錢。

她回憶，有次兼差時遇到別家出版社的員工，兩人互相認識但並不熟悉，她嘆，對方或許是看她不順眼，一見她就開口嘲笑，「你的薪水好低啊」，讓她相當傻眼。

聞言，她隨即反嗆，「你朋友跟我做一樣的工作，領同樣的薪水，你是在笑他嗎」，對方才閉嘴離開，但事後回想她仍覺得很生氣，好奇大家被嗆薪水低時會怎麼反應。

對此有不少網友大讚她的反應快，「你反應好快」、「反應不錯，嗆到對方無法回嘴」，還有網友留言建議，「反問他在雙北置產沒」、「我都直接說反正我爸媽已經給我車跟房了，我也不知道要那麼努力幹嘛」。

也有網友認為，會嘲笑別人薪水的人大多沒素質，不用放心上，「這個我懂，一開始會不爽，以後就習慣了」、「人家水準低你也不用跟著起舞」、「用薪水來評斷一個人的價值太過於簡單粗暴」、「會笑別人薪水低真的沒素質」。