北區青據點16日在桃園市青年局啟動營運。（呂筱蟬攝）

近年來越來越多青年投入地方創生，桃園市政府在教育部青年發展署的支持下，16日啟用「北區青聚點」，提供基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、新竹市及連江縣等7縣市青年，辦理地方創生交流、課程、策展空間，同時設立專案辦公室媒合與輔導青年團隊，成為青年投入地方創生最佳的補給站。

桃園市長鄭文燦表示，青年署與市府合作成立北區清據點，含括7縣市、30組地方創生團隊，大家一起經驗交流，以跨縣市、跨領域、科技導入做為特色，希望團隊都有自己的DNA和經驗，透過交流平台導入更多資源，青年投入永續發展及地方創生已經成為全世界潮流，桃園市青年局很早就推動地方創生，目前已有75個團隊在各領域耕耘，這些團隊抱著夢想追求目標要給予更多支持，之後中壢一號社宅也會提供地方創生分享基地，中路2號社宅則是數位轉型和電商基地。

青年局說，北區青據點設置於青年局2樓，啟用首日邀請50組青年團隊交流，包含地方創生、社會企業團隊及新創團隊等，鼓勵跨領域結合，期盼在青年探索的過程中，提供支持與資源，從4月到10月將以月推、季聚、年會串聯青年團隊，如跨域課程、輔導陪伴、多元行銷、觀摩和媒合等機制，幫助青年團隊整合區域的在地特色及產業，持續為家鄉為地方服務，建立與周邊社區或居民共好機制。