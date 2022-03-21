行政院去年推出振興五倍券，八大部會陸續祭出加碼券響應，其中，地方創生券使用率偏低，屢遭外界質疑；繼國發會主委龔明鑫口頭表示，地方創生券使用期限從4月底加碼延長至6月底後，國發會今正式公告，地方創生券及地方創生行動支付回饋活動將同步延長至8月底止，「加碼再加碼」目的是鼓勵民眾利用假期參訪、了解台灣地方美，也給予地方創生店家支持。

龔明鑫上周於立法院經委會進行業務報告時，有立委質詢時點名，地方創生券使用率僅9％，是8大部會加碼中使用率最低的券；他解釋，地方創生券店家較少、地點較偏鄉，是使用率偏低原因，為鼓勵消費，他表示，現在不用券，只要綁定台灣Pay金融卡到全台適用地方創生券、近1000家店家消費，就能享有回饋。

光加碼延長還不夠，為方便民眾查詢地方創生券適用店家，以及更了解地方創生行程的特點，國發會表示，綜整地方創生券適用店家及地方創生地區的區位分布，透過觀光資源盤點後，推出37條多元遊程，涵蓋食、宿、遊、購、行等店家資訊，方便民眾出遊與消費；歡迎民眾上「地方創生券」官方網站查詢資訊。

國發會推出的地方創生券、地方創生行動支付回饋活動，原規劃執行到今年4月底截止，經目前統計，日前推出兩波活動後，共累積回饋金額近3000萬元，龔明鑫日前表示，回饋額度有1億元。

國發會針對店家問卷調查統計顯示，有6成店家表示，地方創生券及行動支付回饋活動可以促進其店家業績約10％，有3成店家表示促進業績成長10％至30％，有1成店家表示可增加業績達30％以上，其中，有6％店家表示增加業績達50％以上，顯見活動確有對店家造成正面助益。