經濟部因應振興券推出「市場大禮包」與「國定踅夜市」，鼓勵使用行動支付消費，宜蘭市綠九市場、東門夜市都獲選為合作市場，今天（24日）經濟部中部辦公室與宜蘭市公所前往綠九市場，感謝業者的配合，宜蘭市公所也計畫持續推動加碼等刺激消費活動，盼能提高行動支付的使用率。

經濟部中部辦公室與宜蘭市公所今赴綠九市場，向綠九市場與東門夜市頒發感謝狀，經濟部中辦科長洪國爵表示，經濟部在疫情期間為了讓消費者利用行動支付，因此在市場推「市場大禮包」，在夜市中推「國定踅夜市」。

洪國爵表示，活動一推出消費者的反應都挺不錯，例如獲得大禮包的消費者，還會詢問大禮包是哪家名攤產品，想另外訂購；經濟部會再持續努力，盼能讓攤商們賺大錢。

宜蘭市公所市場管理所表示，東門夜市的攤商有7成提供行動支付，綠九市場也有6成，因逛夜市有不少年輕人，在東門夜市約有2至3成的消費會採行動支付，但綠九市場是屬於傳統市場，會用電子支付的顧客往往不到1成，但部分店家在假日時可達2成。

市場管理所指出，其實要在傳統市場推行動支付難度相當高，但疫情嚴峻期間，消費者與攤商常常拿到濕黏黏的鈔票，原因是擔心染疫用酒精為鈔票消毒，疫情讓綠九市場的攤商做出改變，願意配合提供電子支付。

市場管理所表示，電子支付可減少接觸，以及有不用找零、不會拿到假鈔等優點，遇到消費糾紛還有消費紀錄可作為憑證，市公所除了配合經濟部再推出加碼活動外，也會持續規畫刺激消費等措施，以提高行動支付的使用率，促進業者商機。

宜蘭市長江聰淵表示，綠九市場與東門夜市推動電子支付，既環保又兼具便利性，攤商在提升服務上都做得很好，也希望鄉親們可常來綠九市場與東門夜市消費，不論是宜蘭精選特產，或老店好滋味，都能一次滿足。