媒體報導「智慧城市展」貝里斯訪問團來台，未遵守防疫規定，防疫公文曝光，質疑扮演主導角色的國發會在相關防疫措施上疏漏，恐成防疫破口；國發會今晚間回應了，強調未有國際貴賓遺漏採檢，更沒有拒絕採檢的情形發生，因此，沒有防疫破口的疑慮。

國發會解釋，這次來台貴賓事先均繳交PCR陰性證明，落地後亦均已採檢完畢，而採檢結果依照規定進行通報及隔離；其中，一名貝里斯籍的貴賓入境採檢時確診，已按照防疫計畫通報並送醫院隔離，其餘有接觸的7名貴賓，已送往防疫旅館進行隔離。

2022智慧城市展為台北市電腦公會與台北市政府等地方政府共同主辦，與西班牙巴塞隆納智慧城市展並列國際最重要的智慧城市展，國發會表示，考量活動的重要性，且須由中央部會協助，國發會才會向指揮中心申請防疫專案許可，與地方政府共同努力，使多國貴賓得以參與本次活動。

國發會表示，接下來的既定行程，將依指揮中心核定的防疫計畫進行，這次智慧城市展可以在兼顧防疫、經濟發展的情況下，讓活動圓滿達成。