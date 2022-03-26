新北樹林某科技公司爆發群聚感染增加10例，其中1例是桃園19歲男性，職場擴大採檢確診、CT值16.10，桃園市衛生局已緊急匡列親友4人居家隔離採檢，將持續疫調追蹤，衛生局強調鄰近縣市尚有群聚事件，呼籲民眾務必提高警覺。

中央流行疫情指揮中心26日公布桃園新增1例本土個案，桃園市政府衛生局指出，26日接獲新北市通報，樹林某科技公司25日職場擴大採檢，驗出1例本土個案居住在桃園，衛生局立即展開疫調，為19歲男性（案22691），26日PCR陽性確診、CT值16.10，目前無症狀，市府已快速掌握並匡列親密接觸者，含家人及朋友共計4人進行隔離、採檢，後續將持續疫調並追蹤接觸者檢驗情形。

另有11例境外移入個案皆已安排就醫隔離，其中5位（案22606、22655-22658）為居檢期滿採檢陽性；4位（案22612、22665-22667）為落地採檢陽性；2位（案22613、22614）為居檢第3天快篩陽性安排PCR採檢陽性確診。

衛生局表示，由於全球疫情仍未減緩，加上鄰近縣市尚有群聚事件，呼籲民眾務必提高警覺，加強落實個人相關防護措施。此外，因應COVID-19變異株Omicron於各國迅速傳播，疫苗完整接種十分重要，尤其長者屬高風險族群，呼籲應盡早接種疫苗，以降低感染及重症風險。為方便民眾就近接種，衛生局於百貨、賣場及交通節點設置「COVID-19疫苗隨到隨打站」，於3月22日至3月31日共計41場次，提供莫德納、高端疫苗隨到隨打接種服務，第一、二、三劑都可施打（隨到隨打站場次如下：https：／／reurl.cc／5GqA7v），或可至「桃園市政府防疫資訊網」（網址：https：／／covid-19.tycg.gov.tw／）查詢，呼籲符合接種資格者應踴躍接種，以提高自我保護力。

衛生局說明，桃園社區採檢站累計已採檢11萬9290人，衛生局於中壢區中正公園及桃園區中路公園開設2處採檢站，持續進行社區健康監測，提醒民眾若曾出入確診者足跡場所，或覺得有採檢必要，皆可至社區採檢站採檢；若有發燒或上呼吸道症狀，請務必儘速就醫篩檢，才能早期監測，避免疫情擴散風險。民眾平時仍應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。民眾如有相關問題，可撥打衛生局24小時防疫專線0800-033-355洽詢。