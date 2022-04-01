疫情升溫逢「水樂園」開幕 衛生局：呼籲民眾保護自己 15:512022/04/01 中時 蔡雯如 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 本周日正逢熊猴森樂園「海世界水樂園」開幕，外界好奇相關大型活動是否會取消。對此，新北衛生局長陳潤秋表示，目前Omicron確診都是輕症，整體活動仍呼籲參加民眾保護好自己和別人。（新北市府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情升溫，新北市今增40例確診，本周日正逢熊猴森樂園「海世界水樂園」開幕，外界好奇相關大型活動是否會取消。對此，新北衛生局長陳潤秋表示，目前Omicron確診都是輕症，中和等篩檢站都是無症狀，住在集中檢疫中心幾乎都是輕症，加上市民也很努力打疫苗，整體活動仍呼籲參加民眾保護好自己和別人，有症狀就去進行快篩，勤洗手保護自己。 行政院砸300億擴大租金補貼 民眾黨質疑：看得到吃不到 本土破百例 民眾憂心升三級 陳時中重申「開放腳步向前」 #疫情升溫 #水樂園 #開幕 #呼籲 #民眾 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 斯里蘭卡陷經濟危機民眾暴力示威 首都實施宵禁 08:382022/04/01 國際 本土疫情升溫 全國27校宣布停課改採線上教學 13:262022/04/01 生活 快篩普及變準 陳時中：時空背景不同 04:102022/04/01 生活新聞 本土疫情再起 消防救護人員最怕這件事 14:372022/04/01 生活 高市機車汰舊換新 最高補助7000元 04:102022/04/01 地方新聞 清明連假齊抗疫 北市3處塔樓採人流管制 14:552022/04/01 寶島 憂感染擴大 清明連假5天花蓮車站設置疫苗接種站 14:512022/04/01 生活 李顯龍呼籲 尋求預防印太熱戰和平機制 04:102022/04/01 政治要聞 宜縣廚餘變黑金 資收物換有機土 04:102022/04/01 地方新聞 後勁勞宅自救會 抗議中油漲租金 04:102022/04/01 地方新聞 樂成宮媽祖起駕 3劑規定繞境帶小黃卡 10:232022/04/01 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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