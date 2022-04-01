疫情升溫，新北市今增40例確診，本周日正逢熊猴森樂園「海世界水樂園」開幕，外界好奇相關大型活動是否會取消。對此，新北衛生局長陳潤秋表示，目前Omicron確診都是輕症，中和等篩檢站都是無症狀，住在集中檢疫中心幾乎都是輕症，加上市民也很努力打疫苗，整體活動仍呼籲參加民眾保護好自己和別人，有症狀就去進行快篩，勤洗手保護自己。