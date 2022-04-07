壯闊台灣聯盟發起人吳怡農（左二）7日到高雄市岡山區文賢市場陪大岡山參選人陳慶鴻掃街拜票，吳怡農向長輩問好。（林瑞益攝）

壯闊台灣聯盟發起人、民進黨台北市黨部主委吳怡農7日上午到高雄市岡山區為民進黨大岡山市議員參選人陳慶鴻加油，吳怡農說，陳慶鴻是在地、資深的參選人，服務基層10年，他特地到岡山為陳慶鴻打氣。

吳怡農、民進黨立委邱志偉與陳慶鴻上午到文賢市場掃街拜票，受到民眾歡迎。吳怡農表示，他覺得陳慶鴻很可愛，在地方服務10年，處理民眾大大小小的事情，其精神難能可貴。

吳怡農指出，他6日宣布不連任台北市黨部主委，就是希望地方政治回歸正向運作，也希望有公平、良性的競爭。他接下來也會在基層繼續服務民眾。 對於未來的規畫，吳怡農說，顧好基層，聽大家的心聲。至於未來會再挑戰立委嗎？吳怡農說，在哪裡跌倒就在哪裡站起來。

邱志偉除感謝吳怡農的相挺外，他表示，自己過去10年在台灣各地奔波，高雄的事情都交給陳慶鴻，他覺得陳慶鴻對民眾服務很用心，也希望大家支持陳慶鴻。

陳慶鴻說，謝謝吳怡農特地到高雄為他加油，他雖然沒有龐大的資源做大量的電視宣傳廣告，但他在地服務十年，對每場選民服務、會勘與公聽會都努力去做，也與民眾很熟悉，希望獲得大家的支持。

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