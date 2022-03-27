大潭電廠擴建工程爆移工群聚，桃市府27日立即進廠職場環境評估疫調，並擴大採檢130人。(蔡依珍攝)

桃園市大潭電廠擴建工程爆發移工群聚，其中位於新竹縣新豐鄉宿舍有52人染疫，桃市府獲報27日會同中央防疫醫師，緊急進廠進行職場環境評估和疫調，將所有相關可能接觸的人員都擴大匡列採檢，目前已採檢130人，持續檢驗中。

桃園市衛生局接獲疾病管制署北區管制中心通報，位在觀音區大潭電廠中的擴建工程案，有移工3月26日出現感冒症狀，56名移工快篩，其中44名陽性、12名陰性，新竹縣政府安排宿舍員工採檢，後續有50名陽性確診，擴大採檢增加2位，共計52位陽性確診，都列為27日個案。

大潭電廠擴建工程爆移工群聚，桃市府27日立即進廠職場環境評估疫調，並擴大採檢130人。(蔡依珍攝)

桃園市衛生局27日立即進廠進行職場環境評估疫調，釐清確認影響範圍，並安排鄰近周邊工作區域職場相關員工全面採檢，目前已完成採檢130位，正在檢驗中，希望即早找出可能的病例，避免社區疫情擴散風險。

衛生局說，大潭電廠發生確診病例的宿舍位在新竹縣新豐鄉宿舍，平時上下班皆搭乘專車，由新竹至觀音電廠工作，為避免疫情傳播風險，衛生局將所有相關可能接觸的人員都擴大匡列採檢，後續會再持續嚴密監測疫情發展及採檢情形。

衛生局也呼籲企業要落實員工健康管理，尤其針對移工宿舍生活管理及健康監測更要落實相關防疫措施。

衛生局也提到，中央流行疫情指揮中心27日公布的本土個案無桃園個案，另有18例為境外移入（12例為落地採檢陽性，6例為居家檢疫期間採檢陽性），皆已安排就醫隔離。另中壢區中正公園及桃園區中路公園，仍持續開設2處採檢站進行採檢，民眾如曾出入確診者足跡場所，或覺得有採檢必要，都可多利用。