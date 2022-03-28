觀音大潭電廠群聚案持續延燒，桃園赴職場擴大採檢130人，篩出1位台電經理級確診，今緊急再擴大匡列284人採檢中，另中華工程小包商獲悉群聚案也自主採檢，小包商夫妻和員工、員工女兒4人也都染疫，其中女兒就讀東勢國小，除停課7天外也擴大採檢430名師生，衛生局長王文彥研判台電經理級人物要在工地走動才會染疫，已通知戶籍地台北市政府後續匡列疫調，不諱言大潭案跨縣市，桃園相對單純，但仍希望希望1至2周內落幕。

鄭文燦說，針對觀音大潭電廠群聚案，桃園共篩出2＋2＋1位確診者，包括2員工、2家屬和1主管。其中昨天擴大採檢130人增加1位台電經理級主管染疫（案23024），因住在台北，除通知當地衛生局，也擴大採檢284位接觸者檢驗中。

另也增加外包廠商（案22949）跟其員工（案22948），因移工確診自主赴醫院採檢確診，2人Ct值分別為21跟17，同住家人也染疫，包括老闆的妻子（案23025）、Ct值25.2，因她是中平國小志工，雖然沒有接觸學生，但仍安排接觸者採檢居隔；員工的三女兒（案23026）也染疫，雖然Ct值高達31.3，但仍安排其就讀的東勢國小停課採檢。大潭案目前總計居隔220人，市府第一時間最大匡列跟採檢，希望建立防火牆。

王文彥說，衛生局獲報，周日緊急到現場調查，該職場是大潭發電廠外海靠海邊的工地，有3棟新建築，1棟是由中華工程處負責興建，另一空曠處是丸紅工程處負責，爆發群聚的中華工程處工程，工作者大部分從新竹新豐過來，因宿舍感染釀大量確診。

王文彥說，市府及時疫調，發現2個廠區間隔大，且工人幾乎沒有互動，但施工時經理層級會在兩邊走動，外包廠商也還有小包商，緊急把相關130人全採檢，因此採檢到台電經理級人物，研判是因必須要在工地走動而染疫，另外下包商也找到2位員工。

王文彥說，整體確診者行蹤都已經掌握，大部分還是家庭聚集，因此居隔者都是家庭接觸者為主，另也有涉及2學校，所幸接觸時間短，確診是周六，可傳染期大概還有2天，確診女學生就讀的東勢國小已嚴格依照同班居隔10天、全校居隔7天的規定辦理，另名確診婦人是中平國小志工，已調查清楚未跟學生有接觸，仍會居隔接觸者。

王文彥說，大潭群聚發生點涉及好幾個地方且跨縣市，移工足跡都在新竹縣宿舍附近產生，經理級確診者則會回到台北，下包廠商和家人產生的桃園足跡大部分在中壢和平鎮，仍呼籲民眾提高警覺，希望1至2周內落幕。