義大利籍藍姓富商與台籍詹姓空姐爭女大戰，原本法院裁定14日空姐須交付女兒給富商，但當天雙方協商近7小時無果，執行官暫緩交付，並持續確認女童意願，據悉16日執行官與富商準備執行交付，直接到空姐住家欲帶走女童，女童當時不在家而撲空，雙方目前將會在23日再進行協調。

詹姓空姐與義大利籍富商爭8歲女兒監護權，法院裁定監護權屬男方，法院執行官14日進行執行交付，女童因在學校上課，經協調後，執行官因感受到孩子意願決定當天暫緩執行，且尊重校方，不會在學校執行交付；法院表示，此民事案件屬子女撫養權案件，應尊重當事人及未成年子女，不公開執行細節。

據ETtoday報導，14日當天藍姓富商在學校態度堅決要帶走女童，1名在場人士透露，女童與跟父親聊完從學校走出來後，看到母親開心奔向前，但隨即遭到父親出手擋住胸口，不讓她向前，女童當下對於父親反應嚇到並感到恐懼，在場眾人見到也嚇一跳。

此外藍姓富商與執行官16日又到空姐住家要帶走女童，但因女童不在家而撲空。詹女的律師楊佳陵表示，執行官仍在確認女童的意願，且在107年的家事法庭判決中，我國法院是將親權判給女方，而女童已8歲，在家事事件法中是有程序能力，需要傾聽女童的聲音，希望司法能再想想。