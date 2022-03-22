義大利富商藍男坦言對台灣司法失望。（翻攝畫面）

遭逼放棄混血愛女 義大利富商爸離台淚灑機場

遠從義大利來台與詹姓前空姐爭女的藍姓富商，22日晚間搭機離台。對於無法「依法」帶回8歲愛女，藍男忍不住淚灑機場，哽咽控訴台灣司法不公，3年來與女兒接觸的機會，只有強制執行時的10分鐘，更不解「為什麼一個寧願違法帶孩子逃亡不上學的媽媽，台灣的大法官會幫她？」。

藍男在機場接受訪問表示，這趟來台灣真的是非常的傷心，沒想過自己贏得監護權並且裁定可以強制執行，最後卻沒辦法帶小孩回去。「我今天覺得很不公平，因為到法院只有聽單方的，都沒有問我們這邊的情況，應該是雙方都聽，再決定是否裁定」。

藍男更直言：「這種事情在國外是不可能發生的，所以我非常的生氣，而且我們在國外是非常注重家庭……我已經三年沒有機會跟女兒接觸，這一次去強制執行的時候，我只有10分鐘的時間，能夠跟我女兒接觸」。

藍男語帶哽咽地表示，沒有辦法把女兒接回去，真的沒辦法瞭解這樣的狀況，本來對台灣的法律很有信心，可是經過這樣子的經驗，他非常、非常的失望，講到最後，藍男更眼眶泛紅、忍不住低頭拭淚。

義大利男子與台籍前空姐爭女失敗，22日傷心離台。（翻攝畫面）

詹姓台籍空姐與藍姓義大利男子的爭奪8歲女兒親權，原訂3月14日是執行交付的最後期限，但女童不願離開學校，詹女也聲請暫時停止執行，憲法法庭18日裁准暫時停止執行，這也是今年元月憲法訴訟新制上路後，首度做出暫時處分的裁定。

憲法法庭認為，就跨國父母之情形如決定不當，確足使未成年子女身心健全發展之憲法權利遭受難以回復之重大損害，確定終局裁定有無牴觸憲法，仍待憲法法庭進行憲法審查，本件確具急迫性與必要性，而無其他手段可資防免，准予暫時處分。