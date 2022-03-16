夏米雅趴在名車上展現劈腿功力。(固力狗娛樂提供)

瑜伽女神夏米雅日前接受「寶島叫賣哥」之邀參與直播活動，叫賣哥安排了千萬名車藍寶堅尼Lamborghini香車配美人，在直播一上線夏米雅就被叫賣哥一長串的台語連珠砲俚語，嚇的目瞪口呆。網友也留言期待夏米雅常常來，這樣買東西會更有動力，當晚夏米雅助攻人氣和買氣共賣出30種商品銷售開出紅盤。

兩人之前因為一起做公益而認識，夏米雅說：「記得在6年前叫賣哥參與了我與李冠儀所創辦的『雪愛天使』公益活動 我們一起為孤兒院、養老院籌款辦聯歡會!今年雪愛天使正式邁入第7年了，叫賣哥經常會送給院童玩具，愛心不落人後，也是雪愛天使的資深團員。

夏米雅分享直播帶貨是潮流，尤其自己是瑜伽老師常常接觸很多好的產品，會讓人變美變好變健康推薦給大家利人又利己，打算拜師叫賣哥請益銷售功夫，練就口條讓人一聽就熱血沸騰立刻手滑下單。

叫賣哥直播活動同時在線人次超過5000人，在直播中也讓夏米雅分享瑜伽健康資訊，除了要用好東西吃的健康之外，運動也是非常重要的，透過瑜伽練習也能讓大家變得更健康。

夏米雅也展現伸展功力， 幾個劈腿動作做下來 叫賣哥驚聲連連，直說：「 做完我也殘癈了 日後只能改賣輪椅、尿壺了! 」直播期間叫賣哥一時興起 竟洩露了董至成20年來的隱疾，爆料董至成因為腳臭，每天出門、回家都要吐一次，「他本來要截肢了！」讓夏米雅聽了嚇一跳。