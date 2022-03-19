知名網紅鳳梨（吳泓逸）憑著獨特台式幽默，受到大批粉絲愛戴，不過人紅是非多的他，之前才被爆料與一名4寶媽有不正當關係，甚至流出他的私密床照，最後他選擇正面應對，才讓此事落幕，沒想到近來又有人用他的名義騙砲，讓他忍不住怒轟：「別來煩我」。

鳳梨在臉書曬出多張對話截圖，只見有網友私訊有人利用他的名義約砲，當下察覺有異反問是否為本尊？未料對方居然表示自己是「本人」，讓鳳梨看了相當傻眼，直呼：「每天一堆這種，我快瘋了」，接著動怒發文：「最後再講一次，我很認真沒在跟你們開玩笑，你他媽不要整天盜用我名義在汁妹，我整天忙得要死不活的，根本沒什麼狗懶毛時間玩什麼狗屁交友軟體，我最後再說一次，如果又哪個87女被騙砲或是騙錢，別他媽來煩我你以為我這裡是派出所？」

鳳梨還為此開直播重申此事，強調若再發生一次絕對不會處理，眼見他罕見動怒，網友也紛紛留言安撫：「認清楚有藍勾勾才是真的」、「真的很是很無言~~那些妹仔也太誇張」、「鼠鼠因為太紅了……整天被搞到～無奈啊」、「好辛苦還要負責一些鳥事開直播解釋」、「他們都不會認藍勾勾嗎？被騙實在太傻呼呼」。

鳳梨先前遭爆與4寶媽有不正當關係，事發後他開直播認了前年曾發生性關係，但當時雙方都單身，並非搞不倫，更貼出一張黑白照，表示自己很顧慮別人看法跟感受，坦言若再不學會拒絕，將會累垮自己，因此決定重新排定自己的人生重心及順序。