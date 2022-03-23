全聯福利中心董事長林敏雄今（23日）出席與農委會合辦的「好釋交棒鳳梨旺旺」記者會，親自出席力挺台灣鳳梨與農民。

農委會因去年台灣多項水果外銷受阻，尤其是鳳梨與鳳梨釋迦這兩項，為持續維穩農產品內銷市場，去年與全聯實際合作，透過全聯也一共使用了7500公噸的鳳梨，其中4成採截切冷藏販售，銷售表現良好，也減少了農民過去對單一市場的依賴。林敏雄表示今年持續力挺，要做本土企業的表率。

面對外媒報導家樂福將被統一集團併購之消息，林敏雄會後受訪表示：「完全沒聽說。」至於是否擔心同業併購案白熱化，林敏雄回應：「市場雖一定要有競爭，但全聯總是在走自己的路，不跟隨別人的潮流。」因疫情影響不少員工家庭，全聯連續2年發放4次「防疫慰勞金」，金額共達12億元，還笑說會上臉書看「靠北全聯」粉絲團，參考一下員工對他的想法。

至於今年是否有展店新計畫，林敏雄說：「看房東有沒有位置租給我？」尚未有明確的目標。