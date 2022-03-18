女星侯怡君去年5月宣布與愛情長跑20年的蕭大陸結婚，更透露「做人進度」就是努力做試管寶寶，常在臉書分享日常的她，稍早怒氣沖沖表示雙眼全盲的父親，竟買到長蛆蟲的梅子，甚至還喝下肚，難掩怒火怒嗆這名賣家：「你好可惡」。

侯怡君在臉書曬出兩罐醃漬梅子，可以明顯看出有一條條白色蟲子在裡頭，怒斥：「為什麼要賣給視障者壞掉且長蛆蟲的梅子」，她表示若是不小心就會刻意去計較，但在賣給父親時竟強調這是珍藏許久的釀製梅，還特地「分裝」給父親，光憑「分裝」兩字就讓她認定是故意的，除非跟父親一樣領有殘障手冊就不追究。

侯怡君更揭露與賣家認識許久，沒想到還能昧著良心親自看著父親喝完，甚至遞梅子詢問口感是否不錯，好在父親喝完一杯後驚覺口感有異，趕緊請人查看才發現有蟲，讓她表示光用想像的就快吐了，怒斥對方行徑過於惡劣。

對此，網友紛紛留言：「這樣真的太過分！心腸太壞了」、「天啊太可惡了，壞人要抓出來審問並叫他喝光光」、「應該揪出來，還騙老人家的視力，硬給人吃~真是沒道德的人，都不怕良心會不安」、「讓人心疼，自己的爸爸被這樣對待，無良的人應該受罰」、「醃製的東西放到長蟲真的不容易耶，代表已經徹底污染了」、「怎麼會有這種人，實在是太可惡了」。