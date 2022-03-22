台南市楠西區梅嶺是台南梅子重要產區，今年梅子已經開始採收，但是在地的主要梅子加工場收購業者倉庫還有8萬台斤小顆脆梅賣不完，業者表示，今年第一波花梅子已經開始收購，大顆梅子比例有去年好一點，但還是要等下星期量多才能確定今年梅子好不好賣。

楠西區梅子種植面積約有300公頃，梅農除了將價錢較好的大顆梅子挑出來寄拍賣市場，少部分自己拓展宅配，其他有3分之2都是由在地加工場收購製成加工品，農民覺得價錢合理，又不用裝箱寄送，比較省事。

不過去年梅子受乾旱影響，結果多、果粒小，有果農說，去年s號的小果約占了5分之4，市場賣相不好，很多人都直接載去交加工場。

加工場賴姓業者表示，工場與在地梅農合作已久，每年都以不錯價格收購，去年雖然知道梅子個頭小不好銷，但秉持與農民坐同一條船心理，還是以每台斤30元收購，但看到收來梅子都是小果居多，也只能自己吸收。

賴姓業者表示，以前收購來的梅子製成各種加工品，販售到餐廳、茶飲店、伴手禮店，也有部分走外銷市場或是農產市集。然後受疫情影響，前年開始餐廳、伴手禮、外銷市場幾乎停擺，餐廳市場去年底雖有回溫，幫助不大，較有銷路的飲料市場，去年店家一看梅子個頭太小，採購意願也降低，導致小顆脆梅庫存至今還有8萬台斤，今年收購價只好降到每台斤25元。

梅嶺風景區發展協會總幹事許鴻文表示，今年梅子產量稍減，梅子顆粒較大，價格會比較好，但整個梅嶺梅子產業是休戚與共，主要加工業者銷不出去，對農民今年產銷也有影響，如果能趁著賞螢火蟲季或桐花季多辦活動促銷，對業者對農民都有好處。