有「正港美女主播」封號的前主播劉芯彤，常在臉書和粉絲分享生活點滴，稍早曬出收到台東基督教醫院的年度捐款單，讓她意識到又健康活過一年，回憶起當年罹患乳癌的化療過程，讓她坦言身心都呈現極度負荷的狀態。

劉芯彤表示收到台東基督教醫院的年度捐款單，回想起5年前例行性乳房健康檢查，被診斷出罹患乳癌，慶幸的是發現得早，也就是所謂的零期，因此乳房原位癌並沒有擴散，為了治療歷經兩次手術，挖除癌細胞和右側腋下淋巴結四顆後，進行為期五週放射線治療，坦言對當時心理壓力還有身體上的疲憊都是負荷。

某次從北醫做完放射線治療離開，剛好聽到廣播說東基要建設癌症大樓，幫助台東癌友們不需要千里迢迢往外縣市就醫，當時自己光從新店到信義區就覺得好辛苦，相較下台東癌友一定更辛苦數百倍，因此決定捐款幫忙，等到癌症大樓蓋起來後，仍持續捐款改買治療儀器，她表示雖只是微薄的力量，但希望能幫助台東民眾獲得更好醫療品質，接著再三提醒所有女性「要定期做乳房檢查」。

對此，網友也紛紛回應：「相由心生～難怪主播是個大美人」、「謝謝妳的拋磚引玉，我也要來效法」、「偏鄉醫療真的很缺乏，需要多支持 照顧，祝褔妳健康喔」、「人美心善，謝謝妳的愛心」、「原來曾經歷這樣的過程，相信心理會影響身體」。