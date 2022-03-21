市議員吳敏濟表示，他要求民政局應介入調查及導正，鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長應向社會道歉。（陳世宗攝）

台中市議員吳敏濟今天舉行記者會指出，鎮瀾宮副董事長鄭銘坤日前邀集周邊團隊開會，告訴大家鎮瀾宮整修需要經費，並要求每個團隊須捐出60至100萬元，連報馬仔也要捐款，引起信徒及周邊團隊抱怨連連，要求市府民政局出面調查。民政局強調，目前尚未接獲鎮瀾宮信徒或周邊團隊陳情，若有接獲陳情，將行文鎮瀾宮說明是否有強迫捐款情事。

吳敏濟抨擊說，鎮瀾宮主事者太過離譜，1年多前才要求每個團隊要捐12萬給雲林縣西螺鎮某間宮廟，現在又要求每個團隊必須捐出60到100萬元，簡直是把這些團隊當提款機。

吳敏濟指出，有信徒向他透露，鎮瀾宮每年收到那麼多香油錢及捐款，也買很多土地，也沒分給這些團隊，卻把他們當搖錢樹及提款機，要知道每個周邊團隊都是會員及信徒交錢來運作團內各項活動，鎮瀾宮不應強迫團隊捐「不樂之捐」，反而會引起信眾及團隊的反彈。

鎮瀾宮是台灣極具盛名的宮廟，每年進香活動皆有數10萬人以上參與，也是全世界三大宗教盛事之一，宮廟管理應為其他宮廟表率。吳敏濟表示，既然每一年有那麼多信徒捐款，廟宇的修護費用就應以廟方所收捐款來支付，不應動輒就要求由眾多信徒組成的各團隊來捐款。

吳敏濟表示，他要求主管機關台中市宮廟業務的民政局應介入調查及導正，鎮瀾宮董事長顏清標及副董事長應向社會道歉，並收回向各團隊捐款的要求，改為團隊或個人自由樂捐。

民政局強調，目前尚未接獲鎮瀾宮信徒或周邊團隊陳情，若有接獲陳情，將行文鎮瀾宮說明是否有強迫捐款情事，民政局站在主管宮廟業務立場，以輔導各宮廟秉持宮廟自治原則，妥善運用信徒捐款，處理宫廟修繕等事宜，信徒或周邊團隊是否要樂捐，應出於信徒或周邊團隊意願，不可強迫捐款。