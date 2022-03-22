台灣保養護妍天使 重金打造實驗室把關產品 09:492022/03/22 中時 吳娮翎 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 益萃保濕系列科研力。（dermaAngel護妍天使提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 益菌生保濕彈潤輕乳霜質地。（dermaAngel護妍天使提供） 益菌生保濕舒緩水凝露質地。（dermaAngel護妍天使提供） 明基材料（BenQ）旗下皮膚護理品牌dermaAngel護妍天使，品牌重金成立國際等級P2實驗室，從肌膚微生態研究、成分原料挑選、活性物質確效到產品功效驗證皆嚴格把關。 重磅登場的益萃保濕系列，獨創Yogurtene® Balance屏護科技，提升肌膚天然保水能力與強化防禦功能，搭配維他命原B5及高效玻尿酸，密集補水修復。 醫美保養理膚寶水熱銷萬用霜 再推新作搶攻市場 輔大金融國企系 競賽獲雙冠王 #護妍天使 #實驗室 #產品 #肌膚 #品牌 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台灣優力膠業 客製產品供應國內外 04:102022/03/21 產業特刊 加捷生醫執行副總 謝汶芳 三策略讓加捷翻身 04:102022/03/21 企業經營 3／26晚間關燈1小時 義联集團邀請民眾節能減碳 16:492022/03/21 寶島 陸製BPO產品反傾銷稅 延長實施至2027年3月 19:222022/03/21 財經 首屆台灣五金工具博覽會 10月台中登場 04:102022/03/22 產業特刊 喬山營運 首見日本上市規劃 04:102022/03/22 財經要聞 大昌華嘉聯手ICSPI 推廣亞太市場 04:102022/03/21 產業．科技 丹寧品牌果染繽紛 車縫線玩色添活力 04:102022/03/21 時尚消費 頂級潔顏儀器登台 帶來奢華清潔體驗 21:502022/03/21 生活 昭俐精密量測設備 業界肯定 04:102022/03/21 產業特刊 昇貿 今年營運拚更上層樓 04:102022/03/22 證券．權證 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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