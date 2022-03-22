益菌生保濕彈潤輕乳霜質地。（dermaAngel護妍天使提供）

益菌生保濕舒緩水凝露質地。（dermaAngel護妍天使提供）

明基材料（BenQ）旗下皮膚護理品牌dermaAngel護妍天使，品牌重金成立國際等級P2實驗室，從肌膚微生態研究、成分原料挑選、活性物質確效到產品功效驗證皆嚴格把關。

重磅登場的益萃保濕系列，獨創Yogurtene® Balance屏護科技，提升肌膚天然保水能力與強化防禦功能，搭配維他命原B5及高效玻尿酸，密集補水修復。