一名男子提告主張，他與妻子在2018年離婚後，發現自己養的小孩膚色與他不同，提告請求否認子女，台灣高等法院維持一審判決，認定前妻無正當理由而拒絕協力為血緣鑑定，且依證據推算她懷孕是與他人發生性行為，判決前夫勝訴、親子關係不存在。可上訴。

該名男子說，2014年1月1日與前妻結婚，因小孩受胎期間婚姻關係存續期間，依法推定是他與前妻的婚生子女，但他2018年9月5日離婚後近期發現小孩膚色與他不相同，長相與他不相似。

他說與前妻的前男友取得聯繫後，詢問對方否知悉小孩生父時，對方表示可能是其小孩，他於是提起否認子女之訴。新北地方法院一審判決男子勝訴，但其前妻不服提起上訴，並提出給付扶養費之反請求。

高院二審認定，依相關事證該名小孩實際受胎時間，女方是與他人發生性關係，小孩有非前夫受胎所生之可能，這項懷疑，本可藉DNA檢驗方法鑑定子女血統來源澄清，但女方無正當理由，就血緣鑑定拒不協助，判決准許男方請求的否認子女之訴。