時尚網紅袁曼軒(Sherry) 擁有傲人F奶和精緻臉蛋，經常上傳精品開箱影片至影音平台和大家分享，說起話來輕聲細語，使得聽到她聲音的人心裡也跟著酥麻起來，去年在影音平台上宣布離婚後，被澳洲籍前夫於住家裝設針孔，捕捉到深夜幽會男性友人的畫面，因此告上法院，不過近日她獲得法院免賠判決。

袁曼軒婚姻生活並不美滿，與老公育有一對龍鳳胎的她，去年7月拋出老公外遇的震撼彈，在Youtube上宣布二人離婚的消息，結束4年來的短暫婚姻。當時她上傳了一支「為什麼我選擇離婚？遠離渣男，珍愛生命 !」為題的影片，影片當中她激動控訴老公的誇張渣男行徑，明明已是人夫、表面與她相處和睦，卻在背底裡向別的女人求婚，甚至連婚紗照都拍了，讓她感到氣憤不已。

袁曼軒曾上傳影片控訴老公外遇(sherry袁曼軒 Youtube )

當時這支影片一經上傳，在網路上鬧得沸沸揚揚，另一方面澳洲籍老公郭姓男子偷偷在住家處裝設針孔，通過捕捉到的畫面，指出袁曼軒於2019年2月16日以及同年4月12日與賴姓男子進到新北市住處，侵害他的配偶權，憤而向二人提告並求償200萬元作為精神撫慰金，法院近日作出判決指出，此畫面並無證據能力。

法院判決指出，郭男主張錄影固然有其目的，卻未經過袁曼軒的同意，對著房屋大門裝設監視器，導致她在家裡長期遭到監視，並且裝設的具體位置又在極為隱密處，甚至將鏡頭正對著床鋪，判決此舉已侵害袁曼軒隱私權，且依郭男監視器畫面仍無法證明二人有親密行為，最終判決郭男敗訴、袁曼軒免賠，全案仍有上訴空間。