外國一對父母發現兒子不但虐待媳婦，還外遇、搬出去和別的女人住，堅持要和媳婦離婚，他們氣得立刻更改遺囑，將原本的遺產繼承人從兒子改成媳婦和孫子。文章曝光後引發網友熱議，所有人都一面倒狂讚這對父母「大義滅親」的行為。

根據《Boredpanda》報導，一名女網友近日在論壇《Reddit》發文，表示她和丈夫日前發現，媳婦才生產完3個月，兒子就對她態度非常惡劣，還會出手虐待對方，之後甚至外遇、搬出原本的家，和其他女人住在一起，以此威脅對方離婚。

聽到媳婦的哭訴後，這對父母都無法接受兒子的行為，想到媳婦要一邊照顧新生的嬰兒，一邊忍受丈夫對自己殘忍的所作所為，他們就感到相當慚愧，為了給兒子一個教訓，2人決定改立遺囑，遺產繼承人的位置從原本的兒子變成媳婦和孫子。

後來兒子透過姊姊得知此事非常憤怒，不但責備他們很自私、拋棄自己的兒子，還揚言要動員所有人來羞辱他們。除此之外，很多親戚都站在他們兒子那邊，認為他的所作所為都是可以原諒的，而且媳婦終究是個外人，他們這麼做只會讓自己失去兒子。

不過PO主和丈夫仍堅持力挺媳婦，不僅讓對方住在家中，還會幫忙照顧孫子，認為這麼做對於媳婦才是最公平的，而兒子的改變讓她十分驚訝且不解，「我真的不知道他怎麼會變成這樣，看他在短時間內做出這些可怕、惡劣的行為，我真的很震驚」。

文章一出立刻引發網友熱議，許多人大讚PO主和丈夫的做法，紛紛留言：「你們是很好的公公婆婆」、「做得好！媳婦雖然沒有血緣關係，但她仍然是家人」、「你兒子是時候該長大了」、「我曾經和婆婆求助過，結果她對我說，我應該更支持丈夫的想法」、「世界上沒有太多父母會因為孩子的惡行而嚴厲教訓他們，你們真的是很棒的父母和公婆」。