國外一對夫妻有「不孕」的問題，因此找來妻子的妹妹代孕，未料丈夫為了省錢，竟提議要以「真槍實彈」的方式讓妹妹懷孕，讓妻子難以接受，乾脆取消代孕計畫，未料丈夫得知後相當生氣，痛罵她自私。文章曝光後，網友都相當氣憤，紛紛勸這名人妻「趕快離婚」。

根據《每日郵報》報導，一名34歲女網友近日在論壇《Reddit》上發文，表示自己和37歲的丈夫結婚以來，一直為了懷孕生子努力，卻始終無法如願以償，日前2人討論過後決定代孕，而30歲的妹妹也同意幫忙，當他們的代理孕母。

沒想到丈夫卻以省錢、省時間為由，提議要和妹妹以「傳統方式」授精，即便她強調自己早已準備好代孕的費用，丈夫仍堅持己見，讓女網友備受衝擊，並且感到相當難受和不舒服，崩潰直呼：「我無法想像如果妹妹知道會怎樣」，而且就算真的以「傳統方式」生下小孩，她的心裡也會永遠埋下疙瘩。

在2人無法達成共識的情況下，PO主只好取消代孕計畫，沒想到丈夫得知後大發雷霆，指責她不信任自己，而且非常自私，剝奪他當爸爸的權力和機會，甚至將2人不孕的原因全怪在她的身上，讓PO主非常沮喪，「感覺我的身體好像毫無用處」。

文章曝光後，很快就引發網友熱議，大多數人都看不慣PO主丈夫的言行舉止，紛紛留言痛批：「成為父母的方法有很多種，但絕對不是和這個男的一起」、「你和你老公需要的是離婚，而不是孩子」、「你老公聽起來問題很大」、「快醒醒！如果真的發生了，這個孩子會是你老公和你妹妹的，而不是你的」、「他不斷批評你讓你內疚，這是恐怖情人的危險信號！」。