網友分享浴室門上「黑色條狀」物，神似情趣用品「姊夫」。（翻攝臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》）

身為飯店、摩鐵房務人員，可能看遍各種恐怖的房間慘況，不過仍難免有被「驚嚇」的時刻。一名網友分享照片，只見浴室玻璃上出現一根的「黑色條狀物」，讓房務阿姨嚇一跳。該「黑色條狀物」貌似情趣用品「姊夫」，不過網友仔細一看哈哈大笑，搞笑回：「這身高180以上吧」，不過真相揭曉，這應該只是造型比較特殊的浴室門把。

一名網友在臉書社團《●【爆廢公社公開版】●》分享照片表示：「客人遺留物，房務阿姨當場嚇一跳」。只見浴室玻璃門上，黏著一根向下彎的「黑色條狀」物，乍看之下，神似情趣用品「姊夫」。

不少網友被照片逗樂，紛紛回應：「這高度不合理啊」、「黏這麼高能做什麼」、「這客人應該有練瑜珈」、「你誤會他了! 肯定是不小心把門把弄壞，好心裝上一個！」、「房務阿姨跟你說的時候，是不是也氣喘吁吁」、「奇怪⋯阿姨怎麼打掃兩個小時還沒出來」。

不過有網友給出真正答案：「浴室門把！」、「這應該只是方便開門的小物」、這是浴室防摔的握把啦」、「到廟裡都要自備聖筊了，住旅館自備門把防疫是必須的」。