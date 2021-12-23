知名上市建商興富發集團旗下潤隆建設投資興建的「國賓大苑」，2013年申請建照時，新北市工務局承辦公務員，疑變更使用執照加註事項，疑讓旅館用地變豪宅，涉嫌圖利潤隆建設。台北地檢署22日指揮調查局新北市調查處兵分13路搜索潤隆建設等地點，約談前新北市工務局建照科技士潘仕傑、楊季儒、潤隆董事長蔡聰賓13人，檢方23日訊後，訊令潘仕傑、楊季儒10萬元交保。

另檢方依偽造文書罪諭令參與起造國賓大苑建案的明緯建設實際負責人王文宏100萬元交保、田都國際旅館實際負責人周文龍50萬元交保、仲正地政士事務所負責人連滋培10萬元交保。

至於蔡聰賓、負責跑照的振城營造公司負責人楚邦利等多人，檢方仍在訊問中。

位於新北市新店區的「國賓大苑」，在碧潭附近，號稱戶戶有碳酸氫鈉溫泉。新北市調查處接獲檢舉，該建物申請建照過程，疑有官商勾結不法情事。

新北市調查處蒐證後，懷疑當年承辦的新北市工務局技士潘仕傑等公務員，於2013年間涉嫌變更使用執照加註事項，涉犯《貪汙治罪條例》圖利、《刑法》偽造文書罪嫌，22日搜索13處，訊問潘男13人。