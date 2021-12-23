興富發(2542)旗下潤隆(1808)疑似涉嫌圖利，董事長被約談。今日利空消息影響不大，興富發及潤隆挾著業績牌，明年股利可望繳出豐厚成績單，晨盤跌幅都在2%以內。

興富發今年營運步出前兩年的谷底，今年以來公司已預售房屋達408億元，前3季EPS 5.89元，比去年同期的1.92元大幅成長，在日前法說會上時也表示，估計今年EPS應該會有6元以上，未來股利政策仍將以發放現金為主，會儘量讓所有股東滿意。興富發今年Q4到明年的推案，包括北部桃園善捷段，及台南、高雄等，九案總銷上看615億元。

有關有關檢調單位至潤隆調查「國賓大苑」建案一事，潤隆則是強調，建案均依法辦理，並全力配合檢調單位調查，對財務業務無重大影響。潤隆今年以來公司預售房屋已達83.74億元，處於高檔水準，前3季營收為73.65億元，EPS達2.73元。明年度推案總銷將上看235億元，包括北市萬芳段、基隆「新橫濱」Ｃ區、台中西屯區中正段等。