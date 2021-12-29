台南科學園區29日清晨發生一起情殺案，洪嫌因不滿前女友與同公司葉男交往，今清晨刻意堵葉男，雙方爆發衝突，洪持凶刀刺向葉男身體正面、背部各1刀，隨後騎葉的機車將其載離案發現場至迎曦湖停車場，再以汽油縱火焚燒葉男後逃離現場，但辯稱「拿刀只是要嚇他」，台南地院晚間裁定羈押禁見。

台南地檢署檢察官謝旻霓獲報會同法醫相驗，初步相驗結果，死者葉姓男子背部有1處刀傷、身上大面積燒灼傷，確切致命傷、詳細死因仍待解剖鑑定、釐清。檢察官訊問後，認洪嫌殺人罪嫌重大且有逃亡及滅證之虞，向法院聲請羈押禁見。

台南地院晚間開羈押庭訊問，洪嫌坦承因感情糾葛，持刀刺葉男，但也辯稱「拿刀只是要嚇嚇被害人」，然台南地院認為，洪男前女友等人證及相關事證佐證，認洪男涉犯殺人罪嫌疑重大，又其所犯殺人罪為最輕本刑5年以上有期徒刑重罪，認為洪男有逃亡、勾串、滅證之虞，因此裁定羈押，並禁止接見通信。