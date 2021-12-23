新北地檢署偵辦民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴案，21日二度請高嘉瑜出庭，確認提告內容，確認高對林提出害風化、妨害祕密、私行拘禁、強制、妨害名譽、妨害電腦使用、傷害、恐嚇等8大罪嫌，據了解，檢方今首度提訊羈押禁見在臺北看守所的林秉樞訊問。

檢警本月1日展開第1次搜索約談，林秉樞因依涉犯意圖散布而持有猥褻影像等7罪，2日已被新北地院裁準羈押禁見。之後有媒體爆料，林秉樞7日在臺北看守所律見時情緒失控，大吼指高嘉瑜拿了他400萬元及勞力士，高嘉瑜認為林抹黑造謠帶風向，並委請李永裕再對林秉樞提出妨害名譽告訴。

全案起因於高嘉瑜指控，林秉樞11月11日至11月13日間，在新北市板橋區馥都飯店內拘禁她人身自由並對她施暴，並以散布不雅照片做為恐嚇；高嘉瑜11月30日持驗傷單報案後，當天就前往新北地檢署說明。

接著爆出林秉樞在馥都飯店逼迫高嘉瑜寫下自白書，李永裕本月6日將高被逼迫影片遞交新北地檢署，並加告強制罪；本月8日再爆，高嘉瑜11月24日參加林母告別式時，林因不滿高未把副總統賴清德請到場，當場發飆扯掉高的帽子與口罩，還狂吼逼她當眾下跪，高再委託李永裕加告強制罪。

新北地檢署21日請高嘉瑜出庭，以確認提告罪名及內容，總計8項罪名，今日又傳出檢方將提訊林秉樞說明，不過是否有勘驗先前查扣的黑色豆腐頭內影片，目前尚無法獲得證實；新北地檢署表示，詳情不便透露。

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