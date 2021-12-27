對立委高嘉瑜施暴的林秉樞之維基百科資料被更改，公路總局27日表示一位監理所臨時人員出於好奇心而編輯林秉樞維基網頁；對此，法務部表示，刑責部分，新北地檢署指揮司法警察積極偵辦，竄改這些問題是屬於行政部分，交通部與政風單位會進一步做行政處理。

本月6日有網友發現林秉樞的維基百科頁面於2日被IP位址登錄於交通部公路總局的用戶更改，公路總局6日說當天公路總局的IP並沒有連到維基百科，7日改口表示，少數員工曾連線至維基百科，但未修改林秉樞資料，27日則證實是內部人員更改資料。