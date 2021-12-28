藝人謝和弦前妻Keanna近期遭謝和其妻子莉婭控告涉嫌竊盜及侵占罪嫌，雙方今年7月在新北地檢署庭訊後爆發衝突，Keanna涉嫌在莉婭在上計程車時，出腳踹車門，導致莉婭被夾傷，Keanna訊後遭檢方依傷害罪嫌起訴，新北地院今判決Keanna拘役10日，得易科罰金1萬元。

Keanna因舉報謝和弦吸食大麻，使謝遭送辦，雙方因此鬧翻，謝和弦隨即認愛新歡莉婭，遭Keanna提告侵害配偶權，求償420萬元，而謝和弦和莉婭也反控對方竊取Dyson吸塵器等物，Keanna也因此提告誣告，雙方在法庭鬧翻，但對於謝和弦和莉婭被控誣告部分，檢方處分不起訴。

檢方今年7月13日，針對Keanna被控竊盜罪嫌開庭，雙方庭訊後在地檢署外爆發衝突，Keanna被莉婭指控傷害罪嫌，新北地院今判決，認為Keanna犯行屬實，但莉婭僅有一小塊瘀青，因此依傷害罪嫌判處拘役10日，得易科罰金1萬元，全案可上訴。

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