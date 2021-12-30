綜藝大哥吳宗憲昔日為了韓流文化與歌手謝和弦互槓，謝辱罵吳宗憲「卒仔」，氣得吳宗憲怒告謝和弦妨害名譽；昨日吳宗憲出席鹿希派記者會，謝和弦卻又在臉書留言推動大麻合法化，力挺鹿希派稱「這是世界趨勢、普世價值」，讓人霧裡看花。2019年，謝和弦因辱罵吳宗憲遭判處拘役20日，得易科罰金，民事部分，士林地院今（30）日，判決謝應賠償吳30萬，並刊登道歉啟事。

流行樂創作歌手謝和弦，在臉書直播內容時，不滿綜藝大哥吳宗憲針對藝人高以翔意外猝逝原因加以評論，2019年12月19日稱「吳宗憲...裝什麼台灣大哥，假鬼假怪...你怎麼不說是韓國人把你的懶趴弄不見的，是韓國人害，你沒有懶趴的...看見卒仔，臭卒仔，吳宗憲臭卒仔...你他媽說是韓國害死他的，幹X娘勒」等言詞公然侮辱吳宗憲。

直播內容又經過「Top娛樂新聞」粉絲專頁、「TB＆甯晴」YouTube頻道轉載，吳宗憲控告謝和弦言論足以貶抑他的人格和社會評價，依侵權行為求償100萬精神慰撫金，並刊登道歉啟事回復名譽。謝和弦均未出庭，也沒有提出任何辯駁。

判決指出，兩人均為知名藝人，吳宗憲被粉絲譽為「綜藝天王」、「本土天王」，在娛樂圈有相當名望，2019年均有數百萬以上的所得，名下有數筆不動產，依兩造身分、地位以及經濟能力、加害程度，認為賠償30萬元為適當。

謝和弦除了賠償30萬元，因損害吳宗憲的名譽，另外還要在謝和弦臉書「謝和弦R-chord(阿扣)」粉絲專頁塗鴉牆，刊登道歉啟事並設為公開連續置頂3日，以回復原告名譽。全案仍可上訴。

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