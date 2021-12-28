今年房市雖有疫情、打炒房、缺工缺料、升息等雜音干擾，但建商推案力道仍十分強勁，據591新建案統計2021年全台推案情形，挾著房價狂飆，全年總銷衝到1.7兆，為近7年以來的新高，較去年微增1.8%；桃園區今年總銷高達716億，連續兩年榮登各區推案王。591預期明年全台推案量將上看1.4~1.5兆，展望明年房市，在通膨、國內基本面強、自住買盤出籠，將是支撐房市的利多，但也需要注意，央行升息將使得買氣收斂，政府打炒房的政策，以及原物料是否持續上漲，2022下半年將進入選舉年，這些都將影響房市表現。

數字科技旗下591新建案統計2021年六都、新竹推案量，觀察今年各季推案走勢，可發現Q2案量雖遭疫情狙擊，案量一度衰退，但隨著疫情趨緩，搭配低利、熱錢及遞延買盤出籠等利多激勵，帶領下半年成功反撲。此外，七都除高雄推案量減2成，其餘均持平或小幅成長，像台中在西屯、北屯等傳統區塊及海線三雄等「新舊朋友」撐盤下，不僅總銷突破3千億，個案數在全台獨占鰲頭，年增15.1%亦是各縣市最高。

首都台北市近年因開發飽和且素地有限，近兩年的總銷均未超過百億元，沒想到今年在都更案齊發，加上疫情延宕的百億指標案「敦仰」推出，光下半年量體便超過300億，全年推案也一口氣暴漲到445.5億，年增高達626.8%，在上榜的各區中尤顯突出，隨著未來當地都更危老案持續整合，預估明年案量仍保有一定水位。

近年「積」情四射的台南、高雄，雖然同樣都搭上台積電狂潮，帶動當地房市沸騰，但推案表現相當兩極。以台南來說，受南科台積電擴廠鼓舞，除了周邊永康、善化等區聲勢未減，位於安南區的重劃區亦不惶多讓，今年一口氣釋放近300億元的案量，替台南總銷貢獻良多。

反觀高雄則是量減2成多，在七都衰退幅度最大，根據觀察，高雄在投資議題暢旺下，不僅投資客湧進，連自住買盤也因擔憂房價「只漲不跌」紛紛出籠，加上原物料價格攀升，難以估計營建成本，不少建商除了採取先建後售的策略，也有部分乾脆封盤或轉為觀望，導致推案持續量縮，幾個量體大的首購熱區如楠梓、岡山均有下滑；唯一上榜的鼓山區，則因去年案量基期較低，今年又適逢百億指標案「美術1(號)院」進場，逆勢催出503.2%的年成長。