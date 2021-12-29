日前高雄發生酒駕累犯肇事釀1死3傷，針對酒駕事件頻傳，台南市長黃偉哲今天呼籲立法機關體察民意，對酒駕者能有比較重的刑罰，地方考慮仿照美國梅根法案，正討論公布酒駕犯部分姓名及居住社區，甚至酒駕者地圖，讓有酒駕習慣者警惕，也能讓社區民眾提防，不要等到憾事發生了才處罰。

黃偉哲說，治亂世要用重典，過去曾提過鞭刑或視同不確定故意殺人，甚至說旁邊的人要連帶處分，但意見回歸到立法機關還是沒辦法完成。他說，台灣各界大家對酒駕無法容忍，希望立法機關體察民意，對酒駕可以有較重刑罰，在酒駕發生前就有所限制，而不要在憾事造成後才開始處罰。

黃偉哲表示，最近各界有人在討論是否將酒駕犯比照梅根法案一樣，將累犯者或是初犯就造成重大傷亡，即考慮公布酒駕者姓名及其住家社區，在不公布詳細地址前提下，讓社區及周邊居民知道附近有酒駕累犯或曾撞傷人或致死的酒駕者，如此一來，大家對社區裡有不良飲酒習慣的人就會有所警惕，同時幫忙留意社區有酒駕習慣的人，互相提醒出入走路要小心。

但黃偉哲也強調，這牽涉到個資問題，所以台南市政府也在考慮評估，是否可以在不公布完整姓名、不公布詳細地址前提下，讓社區知道，社區裡有多少酒駕犯，甚至於用酒駕者地圖方式，做一個區域性公布。

台南市12月份道安會報，經統計至12月13日止，台南今年度24小時交通事故死亡人數累積159件、167人，相較去年同期減少4人11件，雖在六都裡面降低件數最多，惟今年1至9月事故總件數及每十萬人死傷人數仍是偏高，每年12月至隔年3月為酒駕肇事死亡事故高峰，黃偉哲也指示各單位加強酒後不開(騎)車宣導，並加強取締酒後駕車勤務，達成零酒駕目標。