屏東「六堆300」系列活動進入冬福階段，縣長潘孟安16日至右堆發源地、即里港武洛福安宮挑擔奉飯，以此象徵找回客家歷史與遷徙脈絡。（謝佳潾攝）

屏東「六堆300」系列活動進入冬福階段，縣長潘孟安16日至右堆發源地、即里港武洛福安宮挑擔奉飯，以此象徵找回客家歷史與遷徙脈絡，並藉客家還福的禮俗邀請民眾26日齊聚高樹鄉一同「挑起幸福」，見證六堆文化的迷人魅力。

潘孟安指出，隨著時代推移變遷，很多六堆鄉親對先民曾開基於里港武洛、後逐步遷往高樹及美濃等地的歷史，已不甚了解，因此特地展開右堆武洛開基溯源行動，不僅有緬懷先人、感念祖德的意義，也重新串接起被行政區劃開的客庄文化圈。

右堆武洛開基溯源行動中，潘孟安特以「挑擔奉飯」的方式向土地公祈福，對此，縣府客家事務處表示，六堆客庄聚落大多逐水而居，主要利用水系河道運輸、防禦，但更重要的是利用水源耕作，農耕稻作可說是客庄聚落的根本，「挑擔」進而成了客庄農耕生活的日常畫面。

縣府進一步指出，為歡慶「六堆300」，除以六堆客家文化起源、水文遷徙脈絡、人文特色、在地物產等元素規畫系列慶典活動外，還以二十四節氣結合客家生命禮俗內涵將活動分成「春祈」、「夏遊」、「秋收」、「冬福」等4大主軸，而活動目前進行到「冬福」階段，將於右堆中的高樹老庄地區舉辦。

縣府說，冬福是以客家「還福」禮俗、先民拓墾的齊聚、以及農耕的挑擔為發想，將於高樹老庄舉辦六堆齊聚300還福宴、挑擔迎接慶團圓、HAKA市集、HAKA教室、HAKA遊樂園、青銀尬舞世代傳承等活動。

此外，縣府還規畫融合時下興起的新型態實境遊戲「穿越西湖-老庄英雄」，透過解謎尋寶方式，帶領民眾遊覽客庄，體驗濃濃的客家風情，深度認識客家文化及先民開墾精神。