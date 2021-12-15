以「花草界的星巴克」自許的「臻品植萃」品牌，再以「泡湯養生茶禮盒」蟬聯「2022台中十大伴手禮」首獎與最佳人氣獎，這也是臻品植萃近幾年拿下的第22個國內外大獎！由於農曆春節的腳步接近，臻品植萃歡慶榮獲台中十大伴手禮首獎，同時搶攻春節送禮商機，今（15）日宣布推出五款春節禮盒搶市，同時祭出全面打9折、滿萬再送得獎泡湯包6入！

臻品植萃品牌創辦人、中西醫博士陳勇利醫生聊起獲獎的「泡湯養生茶禮盒」時表示，現代人忙碌，能放鬆的時間可能只剩下洗澡或泡澡，而泡澡更是亞洲人、尤其是日本人的最愛，泡澡的同時，其實也需要補充足夠水分。為此，陳勇利根據臨床近30年經驗，開發出一系列泡湯包與養生花草茶，希望幫上班族快速消除一整天的疲勞，這也是參賽的初衷，如今產品獲獎，代表已擄獲民眾的肯定。

陳勇利說，泡湯養生茶禮盒內含3款泡湯包與養生花草茶，3款泡湯包分別是元氣泡湯包、舒壓泡湯包與美膚泡湯包，每款泡湯包、依種類有不同的花草，如大風草、檸檬馬鞭草、薰衣草、薄荷、橘皮、乾姜等100％純天然花草、無化學添加物、無色素、無防腐劑，「民眾不用跑到日本泡溫泉，在家就能享受最頂級的風呂SPA！」

至於養生花草茶，則是連續三年榮獲飲料界米其林iTQi冠軍的「茉莉氣巡茶」，強調100％天然花草，採用彰化花壇茉莉花與多款養生花草、100％無添加、100％原料檢驗合格、是女性朋友指名度第一的養生花草茶。

陳勇利強調，泡湯新文化、泡湯前後或者同時，都可以喝花草茶、讓健康由內而外，讓送禮者送出獨一無二的內外養生禮盒。泡湯、也來一杯熱熱的茉莉氣巡茶，慰勞自己一天的辛苦工作，讓自己內而外的深層放鬆，也能送禮送到對方心坎裡。臻品成立於1999年，由中西醫雙博士陳勇利醫生創立，陳勇利根據近30年臨床經驗、上百萬處方經驗，開發出四類平常就可以養生的花草商品，包括花草茶、手工皂、面膜與泡湯包，更以優良花草原料、精準調配，至今已經榮獲包括德國iF、紅點等22項國內外大獎的肯定。

陳勇利表示，希望用自己臨床專業經驗，建立養生花草茶文化，因此親挑細選每個花草，將花草用黃金比例調配、生產出花草茶與手工皂產品，上市以來，深獲六星級星野谷關飯店、礁溪老爺酒店、誠品書店、新光三越百貨等50多家知名品牌指定合作商品，目前正與日本、加拿大、英國等十多個國家做貿易協談，「希望能盡快帶來好消息，將台灣優良的花草產品推向全世界！」

臻品植萃總經理張凱婷表示，五款春節禮盒包括十大伴手禮首獎禮盒、花草茶四喜禮盒、茶皂綜合禮盒、冠軍茶12入禮盒、亮白肌膚禮盒，原價從780元至2180元不等，目前全面打9折優惠；其中，「十大伴手禮首獎禮盒」還可為企業客製化LOGO，讓收禮者感受到企業的用心。