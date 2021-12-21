aquaEveryday耶誕限定胜肽晶露 50ml，1830元。（aquaEveryday提供）

aquaEveryday耶誕限定植潤精華 50ml，1478元。（aquaEveryday提供）

aquaEveryday耶誕限定全能凍膜 50ml，1302元。（aquaEveryday提供）

Ｗ.SHOW全效面膜代言人胡盈禎美肌吸引代言。（Ｗ.SHOW提供）

W.SHOW守候天使擴香，搭配組合全效玫瑰水耶誕版組成限量禮盒，售價2288元。（Ｗ.SHOW提供）

台灣美妝搶攻耶誕市場，純淨保養美學專家aquaEveryday推出「耶誕限定保養禮盒」，內含水光24⁺4款明星商品，找來女神蕭薔代言更添話題，限定優惠下殺88折起， Ｗ.SHOW 則推出耶誕香氛組合，從保養跨足香氛禮盒，在節慶市場用新品試水溫。

除了強推禮盒，凡購買aquaEveryday指定商品便捐出15％銷售所得捐助「兒少權心會」，品牌創辦人曾瑩瑩表示，aquaEveryday創立初衷就是希望社會變得更美好。

肌膚保水專家W.SHOW喜迎耶誕，品牌首度跨足居家香氛系列，推出守候天使擴香及全效玫瑰水耶誕版組成限量禮盒，售價2288元，內附超過6000元商品兌換券。

品牌總監梁育華表示，W.SHOW保養系列特有的清新香調，受到許多品牌消費者喜愛，繼而在耶誕佳節試水溫推出香氛產品，另外也針對小資族設計多款990元禮盒組。