台灣美妝搶攻耶誕市場，純淨保養美學專家aquaEveryday推出「耶誕限定保養禮盒」，內含水光24⁺4款明星商品，找來女神蕭薔代言更添話題，限定優惠下殺88折起， Ｗ.SHOW 則推出耶誕香氛組合，從保養跨足香氛禮盒，在節慶市場用新品試水溫。
除了強推禮盒，凡購買aquaEveryday指定商品便捐出15％銷售所得捐助「兒少權心會」，品牌創辦人曾瑩瑩表示，aquaEveryday創立初衷就是希望社會變得更美好。
肌膚保水專家W.SHOW喜迎耶誕，品牌首度跨足居家香氛系列，推出守候天使擴香及全效玫瑰水耶誕版組成限量禮盒，售價2288元，內附超過6000元商品兌換券。
品牌總監梁育華表示，W.SHOW保養系列特有的清新香調，受到許多品牌消費者喜愛，繼而在耶誕佳節試水溫推出香氛產品，另外也針對小資族設計多款990元禮盒組。
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