去年8月20日，十三屆全國人大常委會第三十次會議表決通過了《中華人民共和國醫師法》，從3月1日起正式施行，包含新增緊急救治醫師的權利受到保護，當醫師參與公共交通工具等公共場所急救服務，或醫師因自願實施急救造成受助人損害情形，不承擔民事責任。同時危急情況下不能取得患者或者其近親屬意見，醫師經醫療機構批准，可以立即實施醫療救助措施。

根據大陸央視報導，為加強對醫護人員的執業安全保護，新的《醫師法》在總則中明確醫師的人格尊嚴、人身安全不受侵犯，禁止任何組織或者個人阻礙醫師依法執業，干擾醫師正常工作、生活；禁止通過侮辱、誹謗、威脅、毆打等方式，侵犯醫師人格尊嚴、人身安全和人身自由。

而新的《醫師法》也首次提出「終身禁業」制度，當嚴重違反醫師職業道德、醫學倫理規範，造成惡劣社會影響的醫師，可處5年直至終身禁止從事醫療衛生服務或者醫學臨床研究。

此外，為保護患者合法權益，防止「過度醫療」，《醫師法》提出不得對患者實施不必要的檢查、治療。如果實施不必要的檢查、治療造成不良後果，情節嚴重會責令醫師暫停6個月以上、1年以下執業甚至是吊銷醫師執業證書。