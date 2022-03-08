勞動部今天公布本周無薪假實施情況，共有2226家、1萬4725人實施，其中又以支援服務業為主，共有1370家、9329人實施，旅行社又占了9成，勞動部官員表示，仍受到邊境管制影響，因此多數支援服務業實施的期間、天數也較長，多數超6個月以上、17天至20天等。

勞動部統計指出，本次家數相較上周減少86家、人數減少270人，多數事業單位實施人數在50人以下，實施期間多數為6個月以上。

勞動部條件司副司長王金蓉表示，實施減班休息的1萬4000人中支援服務業達9329人，並以旅行社為主，且實施天數每月達17天至20天、且多數也簽署6個月以上，且本期也有單一旅行社新增通報實施200餘人，除非未來邊境管制鬆綁才會有所轉變。

王金蓉說，至於本期減少較多落在住宿餐飲業及批發零售業，分別減少27家、110人及44家147人，且多數都是小型商家減少實施，推測是國內疫情穩定導致。