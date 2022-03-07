大陸國務委員兼外交部長王毅7日就「中國外交政策和對外關係」進行中外記者會。美國全國廣播公司（NBC）提問，對華競爭已成為美國兩黨共識，是否擔心中美關係持續惡化。王毅表示，美方屢提及「四不一無意」的表態始終沒有落地，仍對中國實施零和博弈式的激烈競爭，強調應回首「上海公報」求同存異精神，用相互尊重、和平共處、合作共贏「三原則」替代競爭、合作、對抗「三分法」，並重申呼籲美國對華政策重回理性務實的正軌。

王毅指出，大國競爭不是時代主題，零和博弈不是正確選擇。在一個相互依存的全球化時代，中美兩個大國如何找到正確相處之道，是人類社會沒有遇到過的課題，也是兩國必須共同解開的方程式。

王毅說，注意到美方領導人和一些高官相繼表示，美方不尋求「新冷戰」不尋求改變中國的體制，不尋求強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意與中國發生衝突對抗。但令人遺憾的是，這「四不一無意」的表態始終飄浮在空中，遲遲沒有落地。

他表示，美方仍不遺餘力地對中國展開零和博弈式的激烈競爭，在涉及中方核心利益的問題上攻擊挑事；在國際拼湊打壓中國「小圈子」，不僅損害兩國關係大局、國際和平穩定，也不是一個負責任大國、講信譽國家的行為。