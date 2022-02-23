來自台北的「財團法人台北市林思宏X5醫師慈善基金會」，兩年來持續關注台東偏鄉學校，22日到台東展開為期兩天的校園圓夢公益之行，提供偏鄉學校包括服裝設備更新、補足學習領域欠缺資源等等，在冷冽的寒流中增添暖意 。

昨天一大早，林思宏就帶領基金會的夥伴搭飛機來到台東，展開為期兩天的校園圓夢公益之行。探訪協助完成圓夢的學校包括池上、關山、海端和台東市區國中小學。

林思宏表示，自大學唸書、服役都在花蓮，深知東部資源的不足，因此在成立基金會後結合認同理念的朋友共同來關心幫忙，讓弱勢家庭和有資源需求的學校有機會感受到來自社會的實際行動支持。

首站來到池上萬安國小，林思宏協助學校推展足球運動的設備及經費，這次是萬安國小振興分校希望能添購烏克麗麗及排笛，期盼透過音樂結合原住民傳統歌謠認識自己的文化。師生們也以現場表演來「回饋」林思宏和基金會，林思宏隨行也帶來英文繪本和防疫口罩，並鼓勵孩子要勇敢有夢並努力去追尋實現不要怕挫折。

林思宏圓夢之行陸續走訪關山幼兒園、海端國中、寶桑國中等校，捐贈寶桑國中角力隊、海端國中排球、舉重及田徑隊等各項運動器材與裝備，包含比賽用釘鞋、角力墊、比賽及熱身服裝等。

海端國中校長吳宏龍指出，學校因地理交通考量大多同學選擇住宿，基金會特地提供住宿學生保暖寢具，近日寒流發威，學生們蓋上暖呼呼的被子直接感受到來自遠方的「暖意」。