俄羅斯宣布將對烏克蘭採取「特殊軍事行動」引發全球股市重挫，避險資金湧進黃金市場，黃金現貨價格一度跳升至每盎司1948.60美元高價，推動期元大S&P黃金（00635U）單日大漲2.51％，收在25.75元，創2021年一月中以來新高；具有2倍槓桿效果的期元大S&P黃金正2（00708L）也放量大漲4.7％。

期元大S&P黃金ETF研究團隊指出，以過去風險事件發生對金價影響來看，主要推動因子在於不確定性，因此在風險升溫或擴散階段，會吸引避險資金湧入黃金，推升金價迅速上漲，此刻投資人可視事件演變以及個人風險屬性，以黃金ETF進行避險操作。不過要留意的是，一旦風險事件不再惡化，避險需求通常很快退潮，使金價短時間內即回到風險發生前的軌道。

以現況來說，俄羅斯雖已宣布對烏克蘭進軍，但仍需評估全球能源及金屬是否產生供給中斷情勢，在狀況未明朗時短線避險資金易進難出，金價呈震盪走高的機會大，但若戰事迅速結束，俄國、烏克蘭、北約及美國走上談判桌，金價可能在短暫暴衝後迎來獲利了結賣壓。

期元大S&P黃金ETF研究團隊分析，風險事件對金價影響通常短暫，須觀察俄羅斯與西方國家緊張關係是否持續，若各國對俄羅斯的制裁擴大到實體制裁，導致俄羅斯的原油、天然氣、鎳、鋁、鈀金等大宗商品出口受限，將使目前居高不下的通膨更形惡化。

以目前狀況來看，主要影響金價的是聯準會貨幣政策立場，根據FedWatch，目前市場對美國3月升息的預期大幅集中在升息一碼，假設3月FOMC會議只升息一碼，或甚至是不啟動升息，將有助金價第二季上漲動能；而若局勢惡化至出現停滯性通膨跡象，將可能再推升金價創歷史新局。

元大投信提醒，期信ETF與期信槓桿ETF持有的是期貨契約，到期前會將部位轉至其他月份，而不同月份的期貨價格可能不同，因此期信ETF的績效表現可能與現貨有所差異，加上槓桿ETF具複利效果特性，長期會與原型指數的正向兩倍累積報酬有所差異，僅適合短期交易操作或可以持續留意行情變化的投資人，操作時應謹慎評估自身風險屬性與商品適合度，嚴設停損規劃。