國際油價狂飆，西德州原油期每桶衝上109美元以上，布蘭特原油期更狂飆至111美元之上，在台股交易、與國際原油期貨連動的二檔正向原油ETF-期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S&P石油（00642U），今（2）日股價雙雙勁揚，多維持在大漲22％及12％附近。

然而與原油期連動的反向ETF-期元大S&P原油反1，今天股價則出現大跌，跌幅約在10％附近，盤中最低來到9元，寫下歷史新低。

受到俄烏戰火、各國採取經濟制採俄羅斯，致市場擔心將阻礙原油出口商的貿易融資等利空衝擊，國際油價狂飆，美油（西德州）跳漲逾5％，盤中高點來到2013年9月來的新高至109.3美元；另布油最高也觸及111.06美元，也刷新2014年7月來新高，大漲5～6％之間。