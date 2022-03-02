41歲蕭姓女慣竊，因改名遊戲，改為「亮搞玩」，大方拍照領走1萬元獎金，反而讓他因缺錢行竊惡行曝光，去年12月，在南港運動中心，竊取徐姓民眾的背包，還持竊得的信用卡盜刷買金戒指，現已因他案入監服刑，士林地院日前審結，判處蕭女應執行徒刑11月，可上訴。

去年2、3月，迴轉壽司連鎖店「壽司郎」推出名字有「鮭魚」就可免費吃的活動，引發「鮭魚之亂」。一時間各地掀起多種瘋狂改名活動，其中YouTuber「亮搞玩」祭出名字有「亮搞玩」的人，送1萬元的改名活動，而蕭女即將名字改為「蕭亮搞玩」獲取1萬元獎金，還大方受訪。

蕭女曾因竊盜入監服刑，出獄後不到1年，2020年12月到南港運動中心，竊取置物櫃內的背包，並持徐姓民眾的信用卡盜刷12800元買金戒指，被依詐欺等罪起訴，另外，竊取徐姓民眾放在健身房置物櫃內的後背包，包包裡裝價值5萬多元相機、價值6000元手機、7000元外套、信用卡4張等。

法院行勘驗監視器，畫面中行竊女子戴口罩，蕭女矢口否認，並稱那不是她，但由於她臉型輪廓、外貌、穿著、及隨身攜帶的黑色袋子，均與她相符，因此認定就是蕭女本人。合議庭考量執行完畢不到1年再犯，未有悔意，依竊盜罪，處有期徒刑6月、非法由自動付款設備取財未遂罪，處有期徒刑3月、行使偽造私文書罪，處有期徒刑4月，應執行有期徒刑11月，得易科罰金。