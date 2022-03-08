高端疫苗面臨效期即將過期，可能要銷毀的狀況。國民黨團書記長萬美玲指出，根據衛福部所提供的高端疫苗批號和效期統計顯示，原本相同批號即將到期的疫苗，時間竟被擅自延後，原本今年6、7月效期到期的高端疫苗，又改成到今年11月到期。

萬美玲指出，日前她質詢衛福部長陳時中，去年5月購買的500萬劑高端疫苗，現在高端疫苗剩下279多萬劑，其中第一批購入的高端疫苗效期，在3月20日即將過期，到6、7月份所有高端疫苗都將過期，陳時中也明白答覆過期的高端疫苗將全數銷毀，這表示衛福部未能將疫苗數量控制得宜。

面對這批即將過期的疫苗，萬美玲發現，原本相同批號即將到期的疫苗，時間竟然又被擅自延後，原本今年6、7月效期到期的高端疫苗，又改成到今年11月到期。

萬美玲痛批，高端疫苗效期更改的做法，根本就是鬼鬼祟祟的行為，難道疫苗效期可能隨意更改？如果經過專業評估之後，可以更改效期，為什麼陳時中部長無法掌握高端疫苗效期可以更改的可能性？這難道不是拿人民的健康在開玩笑、做實驗嗎？

萬美玲表示，在所有國人所施打的疫苗仿單上，包括AZ、BNT、默德納等，資訊揭露相當清楚，包括保存期限在內，唯獨高端資訊揭露不清不楚，保存期限一改再改，陳時中部長難道想要便宜行事，想怎麼改，就怎麼改？

國民黨團總召曾銘宗表示，衛福部長陳時中必須向國人說清楚，高端疫苗的效期到底是6月、7月還是11月？政府在去年5月28日購買高端疫苗，相關授權EUA是在7月28日通過，等於是EUA還未通過之前，政府就已經購買高端疫苗，根本不符合法定程序，外界迄今仍高度質疑，其中到底有沒有弊端？陳時中部長必須說清楚、講明白。

曾銘宗也指出，購買高端疫苗賠掉的24.5億元，陳時中和相關人員有沒有盡善良管理人應有之注意？有沒有財務責任？國民黨團會要求審計部進行相關查核。且高端股價暴起暴落，有無涉及內線交易？金管會跟檢調也應該主動調查。