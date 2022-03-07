衛福部長陳時中7日出席樂生療養院「都會原住民長照大樓」開工典禮。(蔡依珍攝)

衛福部長陳時中7日出席樂生療養院「都會原住民長照大樓」開工典禮。(蔡依珍攝)

衛福部長陳時中7日出席樂生療養院「都會原住民長照大樓」開工典禮，最後合影時主持人請大家脫口罩合影，全員僅陳仍「口罩戴緊緊」，陳對此表示自己是指揮官還是希望大家把口罩戴好戴滿，至於台北市長柯文哲妻子陳佩琪臉書爆料高端快過期，報廢恐損失30億元，陳時中斬釘截鐵駁斥：「不會有這樣的事情！」

陳時中7日出席樂生療養院「都會原住民長照大樓」開工典禮，最後排排坐合影時，桃園市長鄭文燦、立委陳瑩、廖國棟以及市府官員、市議員和院方人士全都在主持人指揮下，脫口罩露出燦爛笑容合影，但全場僅陳「口罩戴緊緊」，完全沒有半點猶豫。

陳時中受訪時對此表示，現在已鬆綁口罩禁令，不過是「可以不用戴」、不是「規定不要戴」，自己當指揮官，還是希望大家盡可能把口罩戴好戴滿。

對於陳佩琪臉書爆料「上級下令卯起來打高端疫苗」，否則過期將銷毀279萬劑高端，很可能損失30多億元，陳時中對此斬釘截鐵表示：「不會有這樣的事情！」

媒體詢問有關邊境開放問題，陳則說：「有關疫情我們等下午記者會。」至於鄭文燦接棒人選，鄭則四兩撥千金：「今天只談社福，謝謝！」