台北市長柯文哲妻子陳佩琪臉書爆料高端快過期，報廢恐損失30億元，民眾黨立委蔡壁如今（7日）批評，疫苗政策是國安產業、國安思維，要好好規畫，現在AZ有251萬劑、高端有250萬劑量，7月底可能就會到期。總結一句話就是，「我國對於疫苗規畫亂七八糟。」

蔡壁如指出，政府對疫苗沒有完整規畫，剛開始買不到疫苗，後來有貨進來，就全部都進來，沒有好好規畫，目前打第3劑施打率大概就4成左右。

若要倡議民眾去打，高端疫苗是國內疫苗，應該好好規畫，不是一次就買進來，最後沒辦法說服大家，導致民眾不選擇施打高端。不管執政黨跟在野黨都相信要發展國產疫苗，但高端疫苗有它的問題。

蔡壁如指出，高端疫苗二期的臨床試驗都還沒發表，就給它EUA，才會造成這樣情形，要出國，國外也不承認，民眾無法出國，就會有所疑慮。如今要回歸到比較正規的，我國的疫苗政策是怎麼樣？好好倡議國人該在什麼時間來打疫苗，這是政府應該好好思考的。