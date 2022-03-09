民調勝過蔣萬安 陳時中這麼說

縣市長選舉腳步逼近，中華傳播管理學會昨公布台北市長選戰最新民調，衛福部長陳時中支持度達33.6％，領先國民黨立委蔣萬安的30.2％。對於民調勝過蔣萬安，陳時中今表示，現在還是以防疫和政務為重，還沒看到真正可以解封的清楚步驟。至於國民黨副主席連勝文昨喊話要他參選，他則尷尬地停頓幾秒，說「那，哈哈，好」，未有正面回應。

昨中華傳播管理學會公布最新民調，陳時中支持度33.6％，領先蔣萬安約3個百分點。另凱達格蘭基金會《新台灣國策智庫》公布民調則顯示，民進黨呼聲最高3人為副總統陳建仁、陳時中及前交通部長林佳龍，其中以陳建仁支持度31.4％最高。

陳時中今出席立法院衛環委員會時針對民調勝過蔣萬安表示，現在還是以防疫和政務為重。對於先前他曾透露參選需要先看到疫情的「曙光」，他表示，「還沒有看到真正可以解封的清楚步驟」。

媒體進一步追問，疫情是否已經看到「微光」，陳時中則說，疫情一直控制的很好，台灣近來的防疫成果很好，這幾波疫情，地方政府都積極動員，快速地將多條傳播鏈截斷。對於黨內民調輸給陳建仁，他則表示，各類人才都很多，重申目前疫情、政務都很重要，這2個是現在要做的事。

至於連勝文昨針對陳時中民調勝過蔣萬安一事表示，「那最好，那他（陳時中）有什麼好猶豫的，趕快來吧！」，陳時中則尷尬地停頓幾秒，說「那，哈哈，好」，未有正面回應。

對於今日衛環委員會中，陳時中將再度與蔣萬安同台，媒體也問及，接受質詢時是否會緊張、戰戰兢兢。陳時中表示，不會吧，雙方平常心，委員對立法很重視，他會儘量回答，讓雙方做好溝通、政策更進步。