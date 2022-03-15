行政院長蘇貞昌今再嗆立委蔣萬安，沒有本事就不要賣弄，「猴子自己爬得高，才會被看到紅屁股」，蔣萬安出席活動受訪則回應，「院長人身攻擊、口不擇言」，對此，北市議員應曉薇也在臉書提到，自己在議會質詢12年，遇到強詞奪理的官員，一定馬上向議長抗議，而國會殿堂立法院長也應該要制止，在國會殿堂行政院長備詢是不可以不學無術的。

應曉薇說，在議會質詢12年，如遇有反質詢的市長、局處首長，或資料不齊全還強詞奪理的官員，一定馬上向議長抗議，要回我的職權，最嚴重的一次，更要求停止質詢常達30分鐘，直到資料送達，不監督市府如何跟市民交代？

應曉薇強調，不止是我，其他同仁只要是規矩、認真的質詢，若還面對跳針、胡說八道的官員，議長也一定要求備詢官員注意態度或道歉，以維護議會尊嚴。

應曉薇說，但反觀立法院，蘇貞昌公然侮辱毀謗委員，立法院長應該要制止，在國會殿堂行政院長備詢是不可以不學無術的。