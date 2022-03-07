中央採購500萬劑高端疫苗，剩下279萬餘劑若過期將銷毀，對此，國民黨台北市議員擬參選人林冠勳痛批，22億直接放水流，這都是人民的納稅錢。

林冠勳今（7日）在臉書發文表示，高端疫苗去年獲利14億，配發5元股票股利，但疫苗剩下279萬劑打不完，22億直接放水流，這都是人民的納稅錢，這些辛苦打拚的錢，被拿來餵飽這間公司，這樣合理嗎？

林冠勳呼籲，必須嚴正查明是誰做的決策，因為錯誤的政策比貪污更可怕！今天檢調不查，監察院也該查；倘若監察委員不查，立法委員也必須查，如果民進黨硬要置之不理，相信政黨輪替，真相終將水落石出，因為必須給人民一個交代！

許多網友也在其po文底下留言表示，「一定要調查，查個水落石出」、「錯誤的決策比貪污更可怕！一定要調查」、「全部都是民進黨的人，怎麼鬥」。

針對疫苗的問題，衛福部長陳時中解釋，疫苗或藥物都須超額準備。指揮中心發言人莊人祥則說，高端庫存數量256萬劑，目前不確定能否完全消化，正積極與外交部洽詢能否捐贈國外。